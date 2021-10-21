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الخميس، 21-10-2021 07:19 م

بوتين: أختلف مع الرئيس التركي أردوغان بشأن مجلس الأمن الدولي

بوتن


الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يختلف في الرأي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن "الأعضاء الخمسة" الدائمين في مجلس الأمن الدولي وضرورة إلغاء حق النقض.

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وقال بوتين خلال كلمته في ختام منتدى فالداي في سوتشي: "إذا تحدثنا عن "الأعضاء الخمسة" الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذين لهم حق النقض، فعندئذ لا أرغب في تدمير هذا الأساس". وأضاف: "نحن بحاجة إلى التفكير في كيفية جعل المنظمة أكثر توازنا".


وتابع: "الحلول المختلفة ممكنة، فعند تدمير (حق الفيتو) ستموت المنظمة في اليوم ذاته"، مشيرا إلى أنها "ستتحول إلى عصبة الأمم وهذا كل شيء. ستكون مجرد منصة للمناقشات".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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