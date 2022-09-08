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الخميس، 08-09-2022 11:58 م

بوتين : إليزابيث تمتّعت بحبّ واحترام رعاياها وبسلطة عالمية

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الوكيل الإخباري - حيّا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكرى الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت عن 96 عاماً، مقدّماً تعازيه إلى نجلها الملك تشارلز الثالث.اضافة اعلان


وقال بوتين في بيان أصدره الكرملين "طوال عقود عدة، تمتعت إليزابيث الثانية بحب رعاياها واحترامهم، وكذلك بسلطة على الساحة العالمية".

وأضاف أن "الأحداث الأكثر أهمية في التاريخ المعاصر للمملكة المتحدة مرتبطة ارتباطا وثيقا باسم جلالتها"، مقدما تعازيه إلى الملك تشارلز الثالث.

وتابع بوتين "أتمنى لكم الشجاعة والثبات في مواجهة هذه الخسارة الصعبة والتي لا تعوض. أرجو منكم أن تنقلوا كلماتي التي تعبر عن تعاطف ودعم صادقين لأفراد العائلة الملكية وللشعب البريطاني بأسره". (سكاي نيوز )



 




 

 


 

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