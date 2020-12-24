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الخميس، 24-12-2020 02:45 م

خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية

بوتين: الاختبارات التي تم اجتيازها زادتنا قوة

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فلاديمير بوتين


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الاختبارات التي تم اجتيازها خلال هذا العام الذي يشرف على الانتهاء، وحدت الجميع وزادته قوة، بما في ذلك الحكومة.

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وأكد الرئيس الروسي خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية ، اليوم الخميس: "أنا مقتنع بأن الاختبارات مرت، وكان هذا حقا اختبارا ليس فقط للبلد، ولكن أيضا للفريق الحكومي، فقد جعلنا أكثر وحدة وأكثر قوة، وبالطبع، عززنا فريقنا المشترك، بما في ذلك الإمكانات المهنية".


وأوضح بوتين أن "العديد من أعضاء مجلس الوزراء، وخاصة الأعضاء الجدد منهم، أجبروا على العمل بطريقة مختلفة عما كانوا ينتظرون".

 

وأضاف ، أنه في مثل هذا الوضع الاستثنائي "تتضح قيمة كل شخص".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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