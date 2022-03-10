بوتين: العقوبات على روسيا قد تؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار المواد الغذائية عالميا

الوكيل الاخباري - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو ردا على هجومها على أوكرانيا، قد تؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار المواد الغذائية عالميا، في وقت تعد روسيا من أكبر منتجي الأسمدة الضرورية لسلاسل الإمداد العالمية.

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وقال بوتين في اجتماع حكومي متلفز إن "روسيا وبيلاروس من أكبر مزودي الأسمدة المعدنية. إذا استمروا في اختلاق المشكلات للتمويل والخدمات اللوجستية الخاصة بتسليم سلعنا، عندئذ سترتفع الأسعار وهذا سيؤثر على المنتج النهائي، السلع الغذائية".



وأضاف، أن بلاده تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.



وتابع بوتين، أن العقوبات الغربية على روسيا غير مشروعة، وأن الحكومات الغربية تخدع شعوبها، مؤكدا أن روسيا ستحل مشاكلها بهدوء.



وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، قال إنّ روسيا اتخذت تدابير للحد من تدفق رأس المال إلى الخارج، وإنها ستفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالديون الخارجية بالروبل.



