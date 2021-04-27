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الثلاثاء، 27-04-2021 11:35 ص

بوتين: العلاقات بين روسيا وجنوب إفريقيا على مستوى عال

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين روسيا الاتحادية وجمهورية جنوب إفريقيا، في مستويات عالية، ويتطور التعاون بين الدولتين في مختلف الاتجاهات.

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ووفقا لموقع الكرملين على الإنترنت اليوم، أضاف بوتين في برقية تهنئة إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوس بمناسبة العيد الوطني لهذه الدولة - يوم الحرية: "تقبلوا أحر التهاني بمناسبة العيد الوطني لجمهورية جنوب إفريقيا - يوم الحرية".


وأشار الرئيس الروسي، إلى أن التعاون المثمر والبناء بين الجانبين يتعزز ويتطور باستمرار.


وذكر الرئيس بوتين، أن الدولتين تتعاونان، وتنسقان جهودهما داخل الأمم المتحدة، وضمن مجموعة بريكس، و"مجموعة العشرين"، وغيرها من المؤسسات والهياكل متعددة الأطراف.


وأعرب بوتين عن ثقته بأن الجهود المشتركة للدولتين، ستزيد من حجم العلاقات الثنائية التي تجلب المنفعة لكل منهما. وقال: "هذا بلا شك يلبي مصالح الشعبين الصديقين، ويسير في اتجاه تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".


وتمنى بوتين لرئيس جنوب إفريقيا، الصحة والنجاح والعافية، وكذلك الازدهار لجميع مواطني جنوب إفريقيا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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