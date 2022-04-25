بوتين: الغرب لن ينجح في تفتيت روسيا

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، إن الغرب لن ينجح في مساعيه الرامية لتفكيك وتفتيت روسيا.

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وفي كلمة باجتماع مع النيابة العامة، قال بوتين إن روسيا “تتعرض لعقوبات وضغوط كبيرة من الغرب”.



وشدد الرئيس الروسي على أنه “سنستخدم كل إمكانيات الدولة للحد من تأثير العقوبات”، مضيفا أن الغرب “فشل في تقسيم المجتمع الروسي”.



ودعا بوتين إلى إجراءات لمواجهة “النازيين” الذين يرتكبون جرائمهم منذ سنوات في دونباس.