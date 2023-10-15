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الأحد، 15-10-2023 02:15 م

بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد فشل بالكامل

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الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل الهجوم الأوكراني المضاد بالكامل، وأن الجيش الروسي يواصل تعزيز مواقعه في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، ومقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك.

وقال بوتين في حديث متلفز: "الهجوم المضاد الذي يقال إنه متوقف، فشل بشكل كامل".

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وأضاف أن الجانب الأوكراني يحضر لعمليات هجومية نشطة جديدة "نراها ونعرفها ونرد عليها بشكل مناسب أيضا".


وتابع: "تواصل قواتنا تحسين مواقعها على طول الجبهة في مساحة كبيرة جدا" تشمل محاور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، ومقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا، ومدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك التي انضمت إلى روسيا.


كما شكر بوتين قيادة القوات الروسية والعسكريين الروس على شجاعتهم وبطولاتهم.


وقال: "أعرب عن شكري لجيشنا وقيادة القوات المسلحة، وقبل كل شيء لجنودنا على الخطوط الأمامية على شجاعتهم وبطولاتهم".

 

RT

 




 

 


 

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