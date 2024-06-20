بوتين: تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع فيتنام من بين أولوياتنا

الوكيل الاخباري- أكد الرئيس فلاديمير بوتين في مستهل المباحثات التي بدأها مع نظيره الفيتنامي تو لام، في هانوي أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام من بين أولويات روسيا.



وقال بوتين: "تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام يتوسط أولوياتنا على الدوام".

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وأشار إلى الذكرى حلول الـ30 لمعاهدة الصداقة بين البلدين، ولفت إلى استمرار تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.



وأضاف: "نحافظ منذ توقيع معاهدة الصداقة على الاتصالات السياسية المنتظمة والهادفة على المستوى البرلماني والوزاري وعلى مستوى الإدارات والأحزاب والأقاليم والمنظمات الاجتماعية".



وتابع: "ارتفع التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي بنسبة 8٪، فيما تسعى اللجنة الحكومية المشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري في إطار اتفاق التجارة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفيتنام لعام 2015".

روسيا اليوم