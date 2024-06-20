بوتين: تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع فيتنام من بين أولوياتنا

الوكيل الاخباري- أكد الرئيس فلاديمير بوتين في مستهل المباحثات التي بدأها مع نظيره الفيتنامي تو لام، في هانوي أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام من بين أولويات روسيا.
وقال بوتين: "تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام يتوسط أولوياتنا على الدوام".
وأشار إلى الذكرى حلول الـ30 لمعاهدة الصداقة بين البلدين، ولفت إلى استمرار تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وأضاف: "نحافظ منذ توقيع معاهدة الصداقة على الاتصالات السياسية المنتظمة والهادفة على المستوى البرلماني والوزاري وعلى مستوى الإدارات والأحزاب والأقاليم والمنظمات الاجتماعية".
وتابع: "ارتفع التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي بنسبة 8٪، فيما تسعى اللجنة الحكومية المشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري في إطار اتفاق التجارة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفيتنام لعام 2015".