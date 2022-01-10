بوتين: دول أجنبية حاولت استغلال الأوضاع الاقتصادية في كازاخستان

الوكيل الإخباري-أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بعض الدول الأجنبية حاولت استغلال الأوضاع الاقتصادية في كازاخستان لتحقيق أهدافها، مبينا أن بلاده لن تسمح بالهجوم على كازاخستان.

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وقال بوتين خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي اليوم الاثنين، "إن بعض القوى الخارجية والداخلية استغلت الوضع الاقتصادي في كازاخستان لتحقيق أغراضها، المنظمة تتخذ اجراءات لعدم تدهور الأوضاع هناك".



وأضاف، "أحداث كازاخستان ليست المحاولة الأولى ولن تكون الأخيرة للتدخل الخارجي"، مؤكدا أن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي أظهرت أنها لن تسمح بثورات ملونة"

بترا