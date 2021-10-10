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الأحد، 10-10-2021 07:41 ص

بوتين: روسيا تحتفظ بمركز مرموق في إنتاج الحبوب

بوتين


الوكيل الإخباري - قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا تحتفظ بمكانة مرموقة في مجال إنتاج الحبوب والمحاصيل الأخرى رغم وباء فيروس كورونا.

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وأشار بوتين، في تهنئته اليوم للعاملين في الزراعة والصناعة التحويلية بعيدهم المهني، إلى أنه تم تحقيق ذلك بفضل جهود المزارعين الروس وعملهم الدؤوب خلال السنوات الأخيرة.


ونوه بوتين، بالنزعة الإيجابية في مجالات تربية الحيوان وزراعة الكروم وإنتاج الخضروات.


وأكد بوتين أن القطاع الزراعي، هو أحد الأركان الرائدة في الاقتصاد الروسي، ويتطور بشكل ديناميكي مستخدما التكنولوجيات الحديثة المتقدمة، وتستطيع منتجاته المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية. وشدد بوتين، على أن السلطات الروسية ستواصل دعم القطاع الزراعي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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