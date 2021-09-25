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السبت، 25-09-2021 11:15 ص

بوتين: روسيا تنفذ عملا واسع النطاق لحماية الطبيعة

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الوكيل الاخباري- رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمشاركين والضيوف في مهرجان "يوم النمر العالمي"، وأكد على أهمية العمل الضخم لحماية الطبيعة الذي ينفذ في روسيا.

وأشار الرئيس بوتين، إلى أن روسيا تشتهر بحق بتنوعها الفريد وجمال وغناء طبيعتها الخلابة، وشدد على أن هذا كنز وطني يجب على المواطنين الروسيين الحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وأضاف بوتين: "من المهم جدا أن المزيد والمزيد من مواطني روسيا ينضمون كل عام، إلى العمل الجاد والواسع النطاق لحماية البيئة. هؤلاء الذين يتمتعون بروح المبادرة، يساعدون علماء البيولوجيا والمتخصصين في المحميات الطبيعية وحراس الغابات في عملهم الدؤوب والمضني، ويشاركون في البرامج والمشاريع البيئية، أحدها هو مهرجان يوم النمر العالمي".

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المصدر: روسيا اليوم

 

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