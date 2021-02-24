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الأربعاء، 24-02-2021 04:56 م

بما في ذلك في حربها ضد فيروس كورونا

بوتين: روسيا تواجه حملة للتشكيك في نجاحاتها

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فلاديمير بوتين


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تواجه سياسات احتواء، تهدف إلى تقويض قيمها وتعطيل مسار التنمية فيها.

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وأضاف بوتين في كلمة خلال اجتماع مع جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن هناك حملة إعلامية موجهة في الخارج ضد إنجازات روسيا الاتحادية في الطب، بما في ذلك النجاحات التي حققتها في حربها ضد فيروس كورونا".

 

وأكد بوتين أن لدى قيادة روسيا الاتحادية معلومات حول التحضير للقيام باستفزازات ضد روسيا متعلقة بمكافحة فيروس كورونا هدفها التشكيك في نجاحاتها.

وقال: "هناك حملة إعلامية تستهدف روسيا باتهامات لا أساس لها بشأن عدد من القضايا، ويتم استخدام جميع أنواع نظريات المؤامرة في محاولات للتشكيك في إنجازاتنا في الطب، ومكافحة فيروس كورونا".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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