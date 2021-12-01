بوتين: روسيا ستتخذ إجراءات عسكرية مناسبة ردا على استفزازات الناتو

الوكيل الإخباري-أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستتخذ إجراءات عسكرية-تقنية مناسبة، ردا على استفزازات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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كما شدد الرئيس الروسي، خلال مراسم اعتماد السفراء الأجانب، اليوم الأربعاء، على أن موسكو ستؤكد تمسكها بعدم السماح بتوسع الناتو شرقا باتجاه الحدود الروسية.



وقال: "في هذه الحالة، نتخذ إجراءات عسكرية - فنية مناسبة، لكن، أكرر، لسنا نحن من يهدد أحدا، وهم يتهموننا بذلك"، مشيرا إلى أن التهديدات تقترب من الحدود الروسية.



وأشار بوتين إلى أن الدول الغربية تتجاهل قلق روسيا بشأن توسع الناتو باتجاه الشرق نحو حدودها.



روسيا اليوم

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