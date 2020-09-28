بوتين: روسيا ستعزز طاقاتها النووية

الوكيل الاخباري- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستعزز طاقات صناعتها النووية بما يتّسق مع التحديات الجيوسياسية والتكنولوجية.

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وكتب في رسالة تهنئة للعاملين في مجال الصناعة النووية بمناسبة يومهم المهني، أن روسيا لديها إمكانات ستعمل على تعزيزها باستمرار من أجل "الاستجابة بشكل مناسب للتحديات الجيوسياسية والتكنولوجية في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف أن "التاريخ يثبت أن الإنجازات الخارقة في مجال معقد مثل الصناعة النووية ليست عرضية، فهي مدعومة بمدارس علمية وهندسية، والعمل المنهجي لعشرات المؤسسات والآلاف من الأشخاص، ونظام تعليم وتدريب عالي الجودة".



وشكر بوتين العاملين في مجال الصناعة النووية الروسية على أدائهم المتميز والفعال، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم.

المصدر: روسيا اليوم



