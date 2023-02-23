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الخميس، 23-02-2023 02:55 م

بوتين: روسيا ستنشر صواريخ سارمات النووية

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس إن بلاده ستولي اهتماما متزايدا لتعزيز قواتها النووية من خلال نشر صاروخ باليستي عابر للقارات تأخر نشره كثيرا وصواريخ أسرع من الصوت وغواصات نووية جديدة.

وأشار بوتين إلى استعداده لتقويض أسس الحد من الأسلحة النووية، بما في ذلك وقف القوى الكبرى للتجارب النووية، ما لم يتراجع الغرب عن التدخل في أوكرانيا.

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وسعى بوتين الثلاثاء الماضي، إلى تأكيد الأهداف الروسية في أوكرانيا من خلال الانسحاب من معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية والإعلان عن وضع أنظمة استراتيجية جديدة في مهام قتالية، والتهديد باستئناف موسكو للتجارب النووية.


وفي خطاب بمناسبة عطلة "المدافع عن الوطن"، قال بوتين أيضا إن روسيا ستواصل تجهيز قواتها المسلحة بمعدات متطورة لضمان سيادتها.


وأضاف بوتين أنه سيتم نشر صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز سارمات هذا العام. وكان من المفترض نشر تلك الصواريخ العام الماضي.


كانت شبكة سي.إن.إن قد ذكرت أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا أجرت اختبارا لسارمات قبل زيارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا هذا الأسبوع، لكن الاختبار فشل. ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على هذا التقرير.


بالإضافة إلى ذلك، قال بوتين إن روسيا ستواصل الإنتاج الضخم لأنظمة كينجال الجوية فرط صوتية وستبدأ في إنتاج كميات كبيرة من صواريخ زيركون الأسرع من الصوت التي تطلق من البحر.


كما صرح بوتين بأن روسيا ستطور جميع المعدات التقليدية للقوات المسلحة وستعمل على تحسين التدريب وإضافة معدات متطورة، وستعزز صناعة الأسلحة وترقية الجنود الذين أثبتوا كفاءتهم في المعركة. 

 

البيان

 




 

 


 

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