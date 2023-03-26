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الأحد، 26-03-2023 11:33 ص

بوتين: روسيا لا تنشئ تحالفا عسكريا مع الصين ولا تهدد أي دولة

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الوكيل الإخباري - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا لا تنشئ تحالفا عسكريا مع الصين، مؤكدا أنها لا تهدد أي بلد.

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وخلال رده في حديث لقناة "روسيا-24" على سؤال هل يشكل التعاون بين موسكو وبكين تهديدا للغرب، قال بوتين: "لا، هذه المزاعم لا تتطابق بتاتا مع الواقع".


وأضاف: "نحن لا نشكل أي تحالف عسكري مع الصين. نعم، لدينا أيضا تعاون في مجال التعاون العسكري -الفني، ونحن لا نخفيه، لكنه شفاف، ولا يوجد سر هناك".


وأشار بوتين إلى أنه رغم شفافية العلاقات بين موسكو وبكين، تتخذ الدول الغربية محاولات لتشكيل "ناتو عالمي" يضم مناطق جديدة.


ولفت إلى أن الناتو أقر مفهوما استراتيجيا جديدا له، معلنا "عالميته" وخططا لتطوير العلاقات مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في توجه يذكّر بالكتلة العسكرية لدول "المحور" خلال الحرب العالمية الثانية.


وفي هذا السياق تطرق الرئيس الروسي إلى الاتفاقية التي توصلت إليها بريطانيا واليابان مطلع هذا العام بشأن تطوير العلاقات في المجال العسكري، وقال: "هذا هو السبب الذي يدفع سياسيين غربيين أنفسهم للقول إن الغرب بدأ في بناء محور جديد شبيه بالمحور الذي شكله في ثلاثينيات القرن الماضي النظامان الفاشيان في ألمانيا وإيطاليا واليابان ذات السياسة العسكرية".

 

RT

 




 

 


 

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