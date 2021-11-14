الأحد 14-11-2021
الوكيل الاخباري

بعد وثيقة الجلوة.. عودة 212 شخصاً إلى منازلهم في مادبا

استطلاع الوكيل :58% يؤيدون قرار تقديم امتحانات طلبة المدارس

الامن العام : الاعتداء على فتاة بالضرب في إربد

اتفاقية للتبادل الطلابي بين الاردن وليبيا

لجنة الاوبئة : لن نوصي بمنع غير متلقي جرعتين اللقاح من مغادرة منازلهم

الحكومة تحيل مشاريع تعديل الدستور وقانونيّ الانتخاب والأحزاب إلى مجلس النواب

الحواتمة يفتتح دورة الإدارة الشرطية العليا للضباط في أكاديمية الشرطة الملكية

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين

81 % من الأردنيين يؤيدون فتح حدود جابر

حظر شركات البريد بالتعامل بالعملات الرقمية

الأحد، 14-11-2021 01:17 م

بوتين: روسيا مستعدة لحل أزمة المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا

image_750x_618fe36eb2f6e


الوكيل الإخباري-قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده مستعدة لبذل قصارى جهدها من أجل حل أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي.

اضافة اعلان

 

وأضاف الرئيس الروسي في حوار بثته القناة الروسية الأولى، اليوم الأحد: "عندما نسمع تصريحات أو اتهامات موجهة ضدنا، أريد أن أقول للجميع: تعاملوا مع مشاكلكم الداخلية، لا تنقلوا إلى أي طرف آخر مسائلكم الخاصة، والتي يجب أن تحلها وزاراتكم ... ومع ذلك نحن مستعدون لبذل قصارى جهدنا للمساعدة في إيجاد حل، إذا كان هناك شيء ما يعتمد علينا بالطبع".


وقال بوتين: "علمت شخصيا بما يحدث على الحدود البولندية البيلاروسية من وسائل الإعلام، لم أناقش هذه المسألة مع (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو من قبل، فقط عندما ظهرت هذه الأزمة، تحدثت معه مرتين عبر الهاتف".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
كيفية_قياس_قوة_الزلازل_بمقياس_ريختر

زلزال قوي يضرب جنوب إيران يخلف هزات أرضية في الإمارات والسعودية

2021_7_2_13_23_16_765

مصر تعلن وقف الخدمات الحكومية لغير متلقي اللقاح مطلع ديسمبر

6190b0424c59b71bde2cbf6c

مقتل 4 أشخاص جراء تحطم طائرة في ولاية ميشيغان الأمريكية

2020-11-21T201259Z_1894068126_RC2W7K930UNI_RTRMADP_3_G20-SAUDI-FOREIGNMINISTER

وزير الخارجية السعودي: لا نرى أي فائدة من التعامل مع لبنان حاليا

بولندا-تعلن-زيادة-عدد-قواتها-على-حدود-بيلاروسيا-لمنع-دخول-المهاجرين

بولندا تعلن عن اجتياز عشرات العراقيين حدودها من بيلاروسيا

1632635317blobid0

3 قتلى بينهم مسلحان جراء غارة وسط اليمن

أخبار متعلقة
المهاجرين-على-الحدود-البولندية-780x470

ثلاثة مهاجرين عرب يتعرضون للضرب على الحدود مع بيلاروسيا

afp_9lq498

بولندا .. العثور على جثة شاب سوري قرب الحدود مع بيلاروسيا

618bf71c4236047f8574959a

حلف الأطلسي يعرب عن مساندته بولندا في أزمة المهاجرين

52c4c790-443b-48f3-b952-cff99376613e_16x9_1200x676

بوتين: نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا يمثل تهديدا لروسيا

مهاجرين

العثور على مجموعة مهاجرين من المكسيك داخل عربة صهريج في أمريكا

download (15)

إيطاليا..محاكمة وزير داخلية سابق بتهمة إعاقة رسو سفينة مهاجرين