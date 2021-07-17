بوتين عرض على بايدن تنسيق العمل حول أفغانستان

الوكيل الإخباري- قالت مصادر إعلام روسية، "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عرض خلال قمة جنيف، على نظيره الأمريكي جو بايدن تنسيق العمل حول أفغانستان.

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ووفقا للمصادر، اقترح بوتين، استخدام القواعد العسكرية الروسية في طاجيكستان وقرغيزستان لمراقبة الوضع في أفغانستان، بهدف تبادل المعلومات التي يتم الحصول عليها عبر الدرونات في القواعد الروسية.

وذكرت، أن الأمريكيين لم يردوا حتى الآن على العرض الروسي. وأكد على أن واشنطن كانت ستقبل حتما مثل هذا الاقتراح، لو أنها لم تكن تهدف لتحقيق مهام أخرى.

ونوهت المصادر، بأن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، امتنع عن التعليق على هذا الموضوع. وذكرت أنه كذلك لا يوجد تأكيد لهذه المعلومات من الكرملين.



المصدر: روسيا اليوم