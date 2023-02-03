الجمعة 03-02-2023
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الجمعة، 03-02-2023 02:48 م

بوتين في اجتماع مجلس الأمن الروسي يقترح مناقشة مكافحة الإرهاب

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الوكيل الاخباري- اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مجلس الأمن الروسي مناقشة مكافحة الإرهاب، فيما استمع إلى تقرير عضو المجلس ومدير هيئة الأمن الفدرالية FSB، ألكسندر بوتنيكوف.

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وقد حضر الاجتماع رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف ورئيس الإدارة الرئاسية أنطون فاينو ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو ومدير هيئة الأمن الفدرالية ألكسندر بورتنيكوف ومدير المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين والممثل الخاص للرئيس لحماية البيئة والنقل سيرغي إيفانوف.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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