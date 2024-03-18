بوتين: لا نرى علامات دالة على ديمقراطية الانتخابات الأمريكية

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأنه لا توجد ديمقراطية ملحوظة في الحملة الانتخابية الأمريكية.



واعتبر الرئيس الروسي في كلمة مساء أمس الأحد بعد انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية، أن استغلال الموارد الإدارية والنظام القضائي أصبح وصمة عار عالمية على واشنطن.

اضافة اعلان



وقال: "لدي كل الأسباب للاعتقاد بأننا لا نرى أي ديمقراطية اليوم، على الأقل خلال الحملات الانتخابية في بعض الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة".



وأشار بوتين إلى أنه خلال الانتخابات في الولايات المتحدة هناك "استخدام للموارد الإدارية والنظام القضائي".



وأوضح أن "هذا أصبح ببساطة سخيفا وعارا بالنسبة للولايات المتحدة".

RT