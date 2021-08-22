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بوتين: لا نريد متشددين أفغانا في روسيا

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الأحد، 22-08-2021 04:49 م

بوتين: لا نريد متشددين أفغانا في روسيا

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الوكيل الإخباري- ذكرت وكالات أنباء روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض، اليوم الأحد، فكرة إرسال أناس تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى دول قرب روسيا، قائلا إنه لا يريد ”وصول متشددين إلى هنا تحت غطاء اللجوء“.

وانتقد بوتين فكرة قيام بعض الدول الغربية بإرسال لاجئين من أفغانستان إلى دول آسيا الوسطى المجاورة لحين النظر في تأشيرات دخولهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بوتين قوله لقيادات حزب روسيا المتحدة الحاكم: ”هل هذا يعني أنه يمكن إرسالهم دون تأشيرات لتلك الدول، إلى جيراننا، بينما لا يريدون هم (الغرب) أخذهم دون تأشيرات“.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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