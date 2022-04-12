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الثلاثاء، 12-04-2022 02:03 م

بوتين: لا يمكن عزل روسيا

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الوكيل الإخباري-قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أهدافها "النبيلة" من دون شك، وشدد على أن القوات الروسية التي تنفذ العملية تتصرف "بشجاعة وكفاءة".

وأشار فلاديمير بوتين، خلال زيارة قام بها إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي في مقاطعة آمور بشرق روسيا بمناسبة يوم الفضاء، إلى أن القوات الروسية التي تنفذ العملية العسكرية في أوكرانيا تستخدم أحدث الأسلحة، بحسب ما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

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ونقلت وكالة "انترفاكس" عن الرئيس الروسي قوله إنه بشن العملية العسكرية في أوكرانيا "كنا نحمي روسيا ولم يكن لدينا خيار آخر سوى شن عملية عسكرية، مشيرا إلى أن المواجهات مع القوى المناهضة لروسيا في أوكرانيا كانت أمرا حتميا ومسألة وقت فقط.

 

وأضاف بوتين قائلا "لم يعد من الممكن التغاضي عن الإبادة في دونباس بشرق أوكرانيا"، مشيرا إلى أن السلطات الأوكرانية رفضت الامتثال لاتفاقات "مينسك" التي هدفت الى حل سلمي لقضية دونباس.

 

سكاي نيوز

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