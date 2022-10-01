بوتين لنظيره الصيني: يجب توحيد قوانا لبناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية

الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات الروسية - الصينية تتطور في ظل تعاونهما الاستراتيجي رغم تعقيد الوضع الدولي.



وقال بوتين في برقية أرسلها، اليوم السبت، لنظيره الصيني شي جين بينج للتهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية،: "يجب أن نوحد قوانا من أجل بناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية وعدالة لمواجهة التهديدات والتحديات الحديثة"، وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

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وأضاف بوتين لنظيره الصيني: "تتطور العلاقات الروسية الصينية بشكل ديناميكي بروح الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، وعلى الرغم من تعقيد الوضع الدولي، نتعاون بنجاح في مجموعة متنوعة من المجالات"،

وتابع بوتين: "أود أن أؤكد استعدادنا لمواصلة الحوار والعمل المشترك الوثيق لصالح شعبين روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية الصديقين".



يشار إلى أن الصين لم تدن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولم تفرض عقوبات على موسكو.



وانتقد مسؤولون أمريكيون الصين بسبب هذا الموقف، محذرين من أنه يتعين على بكين استخدام نفوذها لدفع بوتين كي يلتزم بالمبادئ والقواعد الدولية.

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