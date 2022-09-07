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الأربعاء، 07-09-2022 02:44 م

بوتين محذرا: هذا درس للجميع

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التجميد والاستيلاء على أملاك رجال الأعمال في الغرب هو بمثابة "درس للجميع"، منوها بأخذ الحيطة والحذر

وأضاف الرئيس بوتين خلال كلمته في منتدى "الشرق الاقتصادي": "لقد تمت مصادرة أصول، وحسابات والاستيلاء عليها في الخارج. لقد حذرت من هذا، وسيكون من الأفضل إذا تم الاحتفاظ بها في البلاد (روسيا)، وكان من الأفضل لو أنه بدل من استثمار المال في الأصول الأجنبية التوجه بها إلى تطوير البنية التحتية الروسية. هذا درس للجميع.. لقد حذرت سابقا. ليس لأنني أكثر ذكاء، ولكن لأن لدي المزيد من المعلومات".

وجمد الغرب العديد من الأصول وحجز على العديد من ممتلكات رجال الأعمال الروس في الخارج، فضلا عن تجميد الأصول الروسية الحكومية وسط دعوات غربية إلى مصادرتها، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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