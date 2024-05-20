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الإثنين، 20-05-2024 12:37 م

بوتين معزيا إيران: رئيسي كان صديقا وفيا لروسيا

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الوكيل الإخباري- قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه للمرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الاثنين في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووصفه بأنه كان صديقا وفيا لروسيا.

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ونقل الكرملين عن بوتين قوله في برقية التعزية: "تفضلوا بقبول خالص العزاء في المأساة الكبرى التي ألمت بشعب جمهورية إيران الإسلامية".


وأضاف بوتين في برقيته "كان إبراهيم رئيسي سياسيًا متميزًا كرس حياته كلها لخدمة وطنه".


وقال إنه كان صديقًا وفيًا لروسيا و"قدم مساهمة شخصية لا تقدر بثمن في تطوير علاقات حسن الجوار بين بلدينا وبذل جهودًا كبيرة للارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية".



 




 

 


 

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