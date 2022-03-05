بوتين: موسكو تسعى لنزع سلاح كييف والعقوبات الغربية أشبه بإعلان حرب

الوكيل الاخباري - عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، عن سعي موسكو لنزع سلاح أوكرانيا والتخلص من النزعة النازية بها، واعتبر العقوبات الغربية على بلاده أشبه بإعلان حرب.

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وشدد بوتين على ضرورة أن يكون لأوكرانيا وضع محايد، وقال إن روسيا واجهت تهديدا حقيقيا، في ظل شن روسيا لحرب في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير، مضيفاً أن “كل شيء يمضي كما هو مخطط له في أوكرانيا ولا شك لديه في أن الجيش الروسي سيحقق كل أهدافه”.



وقال الرئيس الروسي إن موسكو “لم تستطع تجاهل تصريحات تتحدث عن تحول أوكرانيا لقوة نووية”.



وتحدث بوتين عن ضرورة طرح اقتراحات على طاولة المحادثات مع أوكرانيا التي يُترك لهم الرد، وقال إن “أي محاولة لفرض منطقة حظر جوي من أي بلد آخر سنعتبرها مشاركة مباشرة في الأنشطة العسكرية”.



لكن بوتين لا يرى سببا حتى الآن لإعلان الأحكام العرفية.



رويترز





