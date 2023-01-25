بوتين: نحتاج إلى تخزين الأدوية للشتاء مثل الغاز

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء، إن هناك نقصاً في بعض الأدوية في بلاده على الرغم من أنها زادت إنتاج الأدوية المحلية، واقترح تكوين مخزونات من الأدوية التي يحتاجها عامة الناس عادة للمساعدة على تلبية الطلب.



وقال بوتين في لقاء مع مسؤولين حكوميين "هناك نقص في بعض الأدوية، على الرغم من حقيقة أن إنتاجنا من الأدوية في الأرباع الثلاثة (الأولى) من العام الماضي نما بنحو 22 في المئة".

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وأضاف "60 في المئة من الأدوية في السوق محلية الصنع. ومع ذلك، حدث عجز في بعض الأدوية، وارتفعت الأسعار".



وأضاف أن روسيا لا تقيد استيراد الأدوية وتواصل العمل مع الشركات المصنعة الأجنبية.

وقال "نحتاج إلى ضمان وجود إمدادات من الأدوية الأكثر تداولاً بين الناس في غضون فترة زمنية معينة"، مشيراً إلى أن روسيا يمكنها تخزين الأدوية لموسم الإنفلونزا بالطريقة ذاتها التي تخزن بها احتياطات الغاز استعداداً لفصل الشتاء.



وبعد وقت قصير من حرب أوكرانيا في فبراير من العام الماضي، سارع الروس إلى تخزين الأدوية إذ اشترى الناس أدوية تكفيهم مدة شهر في غضون أسبوعين فقط.

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