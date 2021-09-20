الإثنين 20-09-2021
الوكيل الاخباري

توقيع اتفاقية بين المياه والوكالة الأميركية لتأهيل شبكات مياه الطفيلة

الإعلان عن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2021

الاتحاد الأوروبي يدعم إسبانيا في مواجهة بركان جزيرة لا بالما

المؤتمر الدولي الرابع عشر لأطباء القلب ينطلق الأربعاء

19 ألف جرعة كورونا أُعطيت الإثنين

الأردن يعزي بضحايا إطلاق النار بجامعة بيرم

عجلون: بدء أعمال مدرسة النزاهة الصيفية الثانية

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الحكومة : التعليم المدمج هو السائد في المدارس

الإثنين، 20-09-2021 06:08 م

بوتين: هجوم بيرم مصيبة هائلة

بوتين


الوكيل الإخباري - وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهجوم المسلح الذي هز اليوم الاثنين جامعة بيرم وسط روسيا وأودى بحياة 6 أشخاص بـ"المصيبة الهائلة".

اضافة اعلان


وقال بوتين، خلال لقاء افتراضي مع رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، إيلا بامفيلوفا: "أود أن أبدأ بكلمات التعازي في المأساة التي حدثت اليوم في بيرم.

 

أفهم جيدا أنه لا توجد عبارات تعاطف يمكن أن تخمد مرارة وألم مثل هذه الخسائر، خاصة عندما يدور الحديث عن شباب بدأوا حياتهم قبل قليل. إنها مصيبة هائلة، ليس فقط للعائلات التي فقدت أطفالها وإنما للبلاد كلها".


وأضاف بوتين: "ستتخذ السلطات الإقليمية والفيدرالية كل الإجراءات الضرورية لدعم المصابين وأسر الشباب الذين لقوا حتفهم... كما ستفعل أجهزة الأمن كل ما يلزم للتحقيق في هذه الجريمة المروعة وتحديد أسباب ما حصل".


وسبق أن أكدت لجنة التحقيقات الروسية أن طالبا فتح صباح الاثنين النار في جامعة بيرم الوطنية الحكومية للأبحاث في هجوم أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين.


وتم إلقاء القبض على منفذ الهجوم الذي أصيب خلال محاولته مقاومة عناصر قوات الأمن أثناء عملية احتجازه.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
امريكا

الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام جميع المسافرين الملقحين كورونا مطلع نوفمبر

92021150449983337435

الاتحاد الأوروبي يدعم إسبانيا في مواجهة بركان جزيرة لا بالما

ايران

الداخلية الإيرانية: القبض على عشرات الإيرانيين دخلوا الأراضي العراقية بصورة غير قانونية

اج

والد مطلق النار في جامعة بيرم الروسية: لا أعلم شيئا عن ميول وهوايات ابني

تونسي

تونس.. توجيه تهمة الإتجار بالبشر لسيدة باعت أطفالها

السيسي

السيسي: الظرف الدولي الدقيق يفرض علينا مواجهة تحديات عالمية شديدة الصعوبة

أخبار متعلقة
كرملين

الكرملين : لا توجد قرارات بشأن تغيير التركيبة الحكومية حتى الآن

2

روسيا.. الحزب الحاكم يتصدر الانتخابات التشريعية

9202115173014243572090

روسيا تتبنى إجراءات لمنح درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامية

بوتين

بوتين يكشف أسباب قراره بعزل نفسه

157376_4_1631723271

روسيا: نجاح إطلاق 34 قمرا صناعيا إلى الفضاء

61403eb342360447ec13ab51

بوتين يشير إلى قفزة في التجارة مع سوريا