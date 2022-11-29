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الثلاثاء، 29-11-2022 09:35 ص

بوتين وتوكاييف يناقشان إنشاء اتحاد غاز ثلاثي

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الوكيل الاخباري- ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف إنشاء "اتحاد غاز ثلاثي" يتكون من روسيا وكازاخستان وأوزبكستان خلال المحادثات التي دارت في الكرملين.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الكازاخستانية رسلان جيلدباي سلطانولي: "تضمنت المحادثات في الكرملين تنسيق الإجراءات في نقل الغاز الروسي عبر أراضي كازاخستان وأوزبكستان، حيث أعرب الرئيسان توكاييف وبوتين عن قناعتهما بضرورة إجراء مفاوضات مفصلة بمشاركة خبراء من الدول الثلاث من أجل إيجاد حل عقلاني لهذه القضية، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية".

وقد كان الرئيس الكازاخستاني في زيارة رسمية إلى موسكو يوم أمس 28 نوفمبر، لتكون زيارته الأولى بعد انتخابه رئيسا للبلاد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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