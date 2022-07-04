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الإثنين، 04-07-2022 04:57 م

بوتين يأمر بنقل هدايا الموظفين المصنوعة من الأحجار الكريمة إلى صندوق الدولة

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الوكيل الاخباري- أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنقل الهدايا المصنوعة من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي تلقاها موظفو الدولة إلى صندوق الدولة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.اضافة اعلان


وجاء في مرسوم الرئيس أن هذه الوثيقة تدخل تعديلات على المرسوم الرئاسي بتاريخ 29 مايو 2015 حول الإجراء الخاص بإبلاغ الأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة معينة في روسيا بتلقي هدية فيما يتعلق بالأحداث الرسمية. وتم إدخال بند جديد يخص الهدايا المصنوعة من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، على النسخة السابقة من الوثيقة.

وجاء في النسخة الجديدة منها: "في حالة إذا لم يكن هناك طلب للاسترداد فيما يخص هدية مصنوعة من المعادن الثمينة و(أو) الأحجار الكريمة، فيجب نقل هذه الهدية إلى مؤسسة الدولة لتشكيل صندوق الدولة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ("غوخران روسيا")...".

وأضاف المرسوم أن مثل هذه الهدايا ستنقل إلى "غوخران روسيا" لتسجيلها في صندوق الدولة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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