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الأربعاء، 06-04-2022 04:33 م

بوتين يؤمر بسحب قواته من كييف

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الوكيل الاخباري - أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمرا بسحب قوات الجيش الروسي من مقاطعة كييف لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات كبادرة حسن نية، بحسب ما أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف.

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وأضاف بيسكوف في حوار مع قناة “LCI” الفرنسية، متحدثا عن انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف، أن هذه كانت بادرة حسن نية لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات مع كييف، يمكن خلالها اتخاذ قرارات جادة.


وقال: “من أجل خلق ظروف مواتية للمفاوضات، أردنا أن نقدم بادرة حسن نية. يمكننا اتخاذ قرارات جادة خلال المفاوضات، لذلك أمر الرئيس (فلاديمير) بوتين قواتنا بمغادرة المنطقة (منطقة كييف)”.

 




 

 


 

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