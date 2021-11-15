الإثنين 15-11-2021
الوكيل الاخباري

محاضرة عن المخدرات وآثارها على المجتمع في جامعة عجلون

الرياطي: تعرضت لضغوطات للانسحاب من انتخابات الرئاسة

مهيدات: البدء بتطبيق برنامج ABC لجمع الكلاب الضالة وتعقيمها

النائبان الدغمي والقيسي يترشحان لمنصب رئيس مجلس النواب

الكرك: دورة تدريبية في لغة الاشارة للأشخاص الصم

وفد من الجمارك الفلسطينية يطلع على تجربة الطاقة والمعادن

النص الكامل لخطاب العرش السامي

المياه تدعو لاعتماد مفاهيم موحدة لقياس فاقد المياه

الملك : الأردن سيبقى عصيا على عبث العابثين وأطماع الطامعين

مؤسسة ولي العهد تعلن انطلاق الفوج 15 لمبادرة حقق

الإثنين، 15-11-2021 01:11 م

بوتين يبحث مع السيسي هاتفيا التعاون الثنائي وتنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين

61923c904c59b77bbb61e1f1


الوكيل الإخباري-بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، التعاون الثنائي وتنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين، وفق ما أفاد به الكرملين.

اضافة اعلان

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الروسية أن الجانبين قيما تقييما عاليا المستوى الراهن للعلاقات بين الدولتين، باعتبارها علاقات شراكة شاملة وتعاون استراتيجي تتطور في مختلف المجالات.


وذكر البيان أن المحادثة ركزت على العلاقات التجارية الاقتصادية بين روسيا ومصر، وفي المقام الأول تنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى، مثل بناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر على نمط المحطات الروسية، وإقامة منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس.


وأضاف الكرملين أن الرئيس المصري أعرب عن امتنانه للجانب الروسي على العمل المشترك المثمر بشأن ضمان أمن المطارات المصرية، الأمر الذي سمح باستئناف حركة الطيران بين روسيا ومصر اعتبارا من أغسطس الماضي.
كما أشار الرئيسان إلى أهمية مواصلة التنسيق بين موسكو والقاهرة على الساحة الدولية، بما في ذلك في حل الأزمات في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقا للبيان.


وذكر الكرملين أن بوتين والسيسي اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية بينهما.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6192375b4c59b77bbb61e1e8

أمير الكويت يصدر أمرا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية بصفة مؤقتة

5a315cf995a597b6208b45b5

الجيش المصري يستعد لحدث ضخم

علم-مصر

وزارة الري المصرية: نستعد لأخطار تدميرية للسيول في المحافظات

thumbs_b_c_f7f1a48da440a2d91aadc6fd1cabefe0

اليمن.. الحكومة تدعو لإدراج جماعة الحوثي بقوائم الإرهاب

04b14cb2-9ede-49a5-9e57-46870dd83428_16x9_1200x676

الأمم المتحدة: نزوح 6200 شخص بالحديدة اليمنية منذ الجمعة

59757428_303

العراق:تسجيل 571 لاجئا عراقيا جديدا على حدود بيلاروسيا وبولندا

أخبار متعلقة
6179ced34c59b742a92326e9

السيسي يوجه رسالة إلى الليبيين

السيسي

السيسي يصدر قرارا بفصل مسؤول كبير من عمله

61893697423604286673a523

السيسي يناقش مع ماكرون تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان

1049911088_0_88_2000_1213_1200x0_80_0_1_5522c5afbf06dd47538b443f8b69acc6

مصر .. تعديل الزي الرسمي لمقدمي الخدمات بهيئة الإسعاف

1628347474526

السيسي يدين محاولة اغتيال الكاظمي

61810c984c59b73c11039ee8

الكرملين ينفي تقارير عن نشر قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا