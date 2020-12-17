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الخميس، 17-12-2020 03:49 م

توتر قائم لسنوات عديدة

بوتين يتحدث عن الوضع في كاراباخ

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فلاديمير بوتين


الوكيل الإخباري - تطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع اليوم الخميس، إلى الوضع السائد في منطقة كاراباخ.

وقال الرئيس بوتين، إن النزاع الحالي، لم يندلع فجأة. لقد بقي التوتر قائما لسنوات عديدة. ولا علاقة لذلك بالتدخل الخارجي.

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وعند التحدث عن موقف تركيا، ذكر بوتين أن الأتراك دافعوا، كما يعتقدون، عن قضية أذربيجان العادلة – المتعلقة باستعادة الأراضي المحتلة. ومن وجهة نظر القانون الدولي، كاراباخ هي أذربيجان. حتى أرمينيا لم تعترف باستقلال المنطقة.


وأشار بوتين، إلى أن لدى كل من الطرفين، حقيقته الخاصة. لقد حمل الأرمن في وقتها، السلاح لحماية حياتهم وكرامتهم.


ونوه الرئيس الروسي، بأنه تم في إطار الاتفاق الثلاثي، وقف الأعمال القتالية وتوقف الطرفان حيث هما الآن. وشدد على أن المهمة الرئيسية، كانت وقف قتل الناس من الجانبين، وقال: "هذه هي أهم مهمة قمنا بحلها".


وذكر بوتين أن انتهاكات وقف إطلاق النار، كانت قليلة، وأعرب عن أمله في أن يبقى الوضع كذلك.


وأضاف، أن موسكو تأمل كثيرا بأن ينتقل الوسطاء الدوليون من الأقوال إلى الأفعال، وأن لا تبقى روسيا الطرف الوحيد الذي يرسل قوافل إنسانية إلى هناك.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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