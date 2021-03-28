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الأحد، 28-03-2021 03:32 م

وهن بسيط في اليوم التالي

بوتين يتحدث عن حالته الصحية بعد التطعيم ضد كورونا

بوتين
فلاديمير بوتين


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن درجة حرارة جسمه لم ترتفع بعد التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، لكنه شعر بوهن بسيط في اليوم التالي، وأحس لاحقا بألم بسيط في مكان الإبرة.

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وأضاف بوتين، في برنامج تلفزيوني: "خلال أول 5 ساعات لم أشعر فعلا بأي شيء. بعد ذلك رفعت يدي اليسرى، حيث تم التطعيم، فشعرت فقط بنوع من عدم الراحة، لم أشعر بأي ألم، لا. عند الضغط على مكان الإبرة أشعر قليلا بذلك. هذه كلها آثار جانبية".


وتابع الرئيس بوتين: "لم أمارس الرياضة لمدة ثلاثة أيام، ولم ألعب الهوكي، ولم أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، ولم أمارس السباحة. في اليوم التالي، قمت بقياس درجة حرارة جسمي وكانت طبيعية".


وعن سبب عدم وجود تغطية إعلامية لعملية تطعيمه، كما فعل العديد من قادة دول العالم، قال الرئيس، إنه لا توجد دواعي للاستعراض والتباهي، ولو كانت هناك رغبة في تزييف شيء ما في هذه العملية، فالأمر غير صعب. يمكن أمام الكاميرات حقن فيتامينات، والزعم بأنه لقاح.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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