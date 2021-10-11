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الإثنين، 11-10-2021 06:40 م

بوتين يتحدث عن صحته وسبب السعال

بوتين


الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن صحته على ما يرام، موضحا أن السعال سببه الجو البارد.

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وقال بوتين ردا على سؤال رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفينكو حول صحته: "فالنتينا ماتفينكو لا تقلقي، كل شيء على ما يرام. أخضع لفحوصات بشكل يومي تقريبا، ليس فقط بسبب "فيروس كورونا" بل وأيضا لجميع الإصابات الأخرى، القصة أنني خرجت للتجول والجو كان بارا، لا يحدث شيء سيء".


وفي27 أيلول/ سبتمبر، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يعمل بنظام العزل الذاتي، جيدة وكل شيء على ما يرام.


وقال بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان قد أصيب بنزلة برد في فصل الخريف: "لا، كل شيء على ما يرام".


وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 14أيلول/ سبتمبر الجاري، أنه سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية تعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.


وبعد أسبوعين في العزل الذاتي المرتبط بوباء كورونا، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب إردوغان، وجهاً لوجه، رغم أن غالبية اجتماعاته الأخرى تُعقد عبر رابط الفيديو.

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

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