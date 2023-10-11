بوتين يتحدث عن قرار غير حكيم لألمانيا

الوكيل الاخباري- أكد الرئيس الروسي أن دول الاتحاد الأوروبي تسببت في إلحاق الضرر بنفسها من خلال التخلي عن موارد الطاقة الروسية ووصف رفض ألمانيا شراء الغاز عبر "السيل الشمالي-2" بالتصرف "غير الحكيم".

اضافة اعلان

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة اليوم الأربعاء في الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد في العاصمة موسكو: "يجب أن يكون المرء غبيا تمام حتى لا يدرك ذلك (تبعات التخلي عن الغاز الروسي)".



وأضاف، أن الاستهلاك العالمي لموارد الطاقة، بما في ذلك النفط، لم يتغير، لذلك فمن المستحيل الاستغناء عن الإمدادات من روسيا بصفتها لاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية.



ولفت بوتين إلى أن الأوروبيين يتكبدون تكاليف زائدة لشراء النفط والغاز وكنتيجة لذلك أصبح اقتصاد الاتحاد الأوروبي عند "مستوى الصفر".

روسيا اليوم