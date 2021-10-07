بوتين يتلقى التهنئة بعيد ميلاده

الوكيل الاخباري- قال المكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية، إن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، هنأ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده.



وجاء في التهنئة: "ترتبط حماية المصالح الوطنية لروسيا وتقوية وتعزيز إمكاناتها وتأثيرها على الساحة الدولية، وخلق الظروف للنمو المطرد للاقتصاد وتعزيز رفاهية المواطنين الروس، بشكل وثيق بنشاطاتكم الحكومية الخلاقة وبخدمتكم المتفانية للوطن".



وأعرب لوكاشينكو عن ثقته، في أن الاهتمام الذي يوليه بوتين لعمليات التكامل البيلاروسية الروسية، سيساعد لاحقا في تطوير التعاون الثنائي متعدد الأوجه والتفاعل في إطار الدولة الاتحادية.

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المصدر: روسيا اليوم