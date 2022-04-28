بوتين يحذر : أي تدخل خارجي في اوكرانيا سيقابل برد سريع

الوكيل الإخباري-حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي دولة تتدخل في أوكرانيا ستواجه ردا سريعا.

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وقال بوتين أثناء حديث أمام المشرعين في مجلس الدوما الأربعاء: "إذا حاول أحد من الخارج التدخل في أوكرانيا، فإن ردنا سيكون بسرعة البرق".



وأضاف: "لدينا كل الأدوات (للرد) التي لا يمكن لأحد التباهي بها. ولن نتفاخر بها، (وإنما) سنستخدمها إذا لزم الأمر".



وأضاف الزعيم الروسي أن جميع القرارات بشأن ما سيشمله هذا الرد قد اتخذت بالفعل، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.



ويأتي تحذيره الأخير بعدما عززت دول غربية دعمها لأوكرانيا في الأيام القليلة الماضية.

بي بي سي

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