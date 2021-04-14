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الأربعاء، 14-04-2021 01:40 م

بوتين يحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

بوتن


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، عن تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

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وقال الرئيس الروسي اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس أمناء الجمعية الجغرافية الروسية: "بودي إبلاغكم أنني قبل دخول هذه القاعدة مباشرة، تلقيت الجرعة الثانية من اللقاح. آمل في أن كل شيء سيكون جيدا، وأكثر من ذلك أنا على قناعة تامة به".


وأعرب بوتين عن أمله في أن تتراجع جائحة كورونا قريبا، لاسيما بفضل حملة التطعيم التي تجريها السلطات الروسية بشكل نشط.


وتلقى بوتين الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا في 23 مارس، دون الكشف عن اسم اللقاح الروسي الذي تم تطعيمه به.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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