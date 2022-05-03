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الثلاثاء، 03-05-2022 03:23 م

بوتين يحظر تصدير المواد الخام والمنتجات للدول الخاضعة للعقوبات الروسية

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الوكيل الاخباري - وقع الرئيس الروسي،فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسومًا يقضي بحظر إجراء المعاملات والوفاء وتصدير المواد الخام والمنتجات إلى الدول الخاضعة للعقوبات الروسية.

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وذكرت الحكومة الروسية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني:" يحظر المرسوم الرئاسي الروسي إجراء المعاملات والوفاء بالالتزامات تجاه الأفراد الأجانب والكيانات القانونية الأجنبية الخاضعة للعقوبات الروسية الانتقامية، وكذلك يحظر تصدير المواد الخام والمنتجات من روسيا لصالح الأشخاص الخاضعين لعقوبات في روسيا".


وأضاف البيان: "يحظر على الشركات والأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية إجراء المعاملات المالية، بموجب المرسوم" و أصدر مجلس الوزراء تعليمات بتحديد قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية في غضون 10 أيام.

بترا

 




 

 


 

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