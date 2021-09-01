بوتين يحقق حلم الطفولة

الوكيل الاخباري- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن، كان يفكر عندما كان طفلا، في مهنة بحار أو طيار، وحتى العمل في مجال الاستخبارات بالخارج وهو ما تمكن من تحقيقه عندما وصل مرحلة النضوج.



وشدد الرئيس بوتين، على أن الأهم في كل ذلك، كان رغبته في خدمة الوطن، وفي هذا الصدد تحقق حلمه وأصبح حقيقة.

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وخلال لقاء مع تلاميذ مركز الأطفال "أوكيان" في فلاديفوستوك، سأله أحدهم عما كان يحلم به وهل تحققت هذه الأحلام، فرد بوتين: "مثل الكثير من الأولاد، أردت أن أصبح بحارا، ثم طيارا، ثم رغبت بالعمل في الاستخبارات وتمكنت لاحقا من تحقيق ذلك. بهذا الشكل تبلورت حياتي. في بعض الأحيان أتساءل كيف تحقق ذلك. هذا في الواقع أمر صعب، لا يمكنك المجيء والقول: أريد أن أصبح ضابط استخبارات، وعلى الفور يحققون هذا الطلب لك. ولكني فعلت ذلك وتحقق الأمر".



وشدد بوتين، على أن هذا ليس الشيء الرئيسي على الإطلاق، بل أن التركيز في المدرسة والأسرة والوسط المحيط، كان على هدف واحد وهو تكريس الذات لخدمة الوطن.



وقال بوتين "واليوم أفعل ذلك بالضبط. وأعتقد أنني بهذا المعنى تمكنت من تحقيق ما حلمت به".

المصدر: روسيا اليوم