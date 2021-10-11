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الإثنين، 11-10-2021 11:56 ص

بوتين يدعو إلى تعاون دولي في مكافحة العدوى

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن ضمان أقصى جاهزية للهيئات الصحية والوبائية، يعتبر أمرا ملحا ومطلوبا جدا، لكن تحقيقه غير ممكن بدون تعاون دولي حقيقي.

 وأضاف الرئيس الروسي، في تحيته إلى المشاركين في التدريبات الدولية لفرق الرد السريع على الحالات الطارئة ذات الطابع الصحي والوبائي: "لقد شاهدنا بوضوح في السنوات الأخيرة، كم من الضروري توفير أقصى درجات الاستعداد من جانب الهيئات الصحية والوبائية لمواجهة خطر الأمراض المعدية الخطيرة. ومن الواضح أنه من المستحيل وضع حل فعال لهذه المهمة، بدون تعاون دولي حقيقي - وهذا ما تؤكده تماما تجربة مكافحة جائحة الفيروس التاجي".

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المصدر: روسيا اليوم

 

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