الخميس 06-04-2023
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بوتين يدعو لتوسيع النقل بالسكك الحديدية في المناطق الروسية الجديدة

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الخميس، 06-04-2023 03:19 م

بوتين يدعو لتوسيع النقل بالسكك الحديدية في المناطق الروسية الجديدة

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الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إنشاء روابط بين شبكات السكك الحديدية في المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا سيوفر الحجم الضروري لحركة الركاب والشحن.اضافة اعلان


والتقى الرئيس الروسي اليوم الخميس مع رؤساء الكيانات الروسية الجديدة، وخلال محادثة مع القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أثار بوتين قضية السكك الحديدية.

وقال بوتين إنه من الضروري بناء وصلتين أو ثلاث بين شبكات السكك الحديدية الموجوة حاليا، وسيوفر ذلك فرصا جيدة لنقل المواطنين الروس وكذلك نقل البضائع.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن مجلس الوزراء الروسي يدرس إمكانية توسيع طرق السيارات (في المناطق الروسية الجديدة)، لافتا إلى أن المسائل المرتبطة بتطوير النقل تتطلب نهجا متكاملا ووعد بمناقشة هذه الموضوعات مع رؤساء الأقاليم الروسية الأخرى.

وفي مارس الماضي، أعلن الصندوق الروسي لتنمية الأراضي أن المناطق الروسية الجديدة ستحصل لأول مرة على قروض للبنية التحتية من الميزانية الاتحادية، وأشار إلى أنه سيتم تخصيص 50 مليار روبل لها في عام 2023.

 




 

 


 

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