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الأحد، 26-06-2022 04:28 م

بوتين يزور طاجيكستان وتركمانستان الأسبوع القادم

عبد-الحليم


الوكيل الاخباري- أفادت قناة "روسيا-1" بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم في الأسبوع القادم بزيارة عمل إلى دوشنبه وعشق آباد.

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وجاء في بيان نشر في صفحة برنامج "موسكو.الكرملين. بوتين" في شبكة الإنترنت: "في الأسبوع القادم سيتوجه فلاديمير بوتين إلى دوشنبه لإجراء مفاوضات كبيرة مع الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمن.

ومن المتوقع أن يجري بوتين وإمام علي رحمن محادثات وعشاء عمل. وبعد ذلك فورا سيتوجه بوتين إلى تركمانستان للمشاركة في أعمال قمة بلدان منطقة بحر قزوين".

وأضاف البيان: "بعد العودة من الجولة إلى آسيا الوسطى سيلتقي بوتين الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو".

وتضم "خماسية بلدان منطقة بحر قزوين" اليوم روسيا وأذربيجان وكازاخستان وإيران وتركمانستان.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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