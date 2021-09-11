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السبت، 11-09-2021 02:20 م

بوتين يشيد بمؤشرات تطور موسكو

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين بمناسبة الاحتفال بيوم المدينة، إن العاصمة الروسية تجمع سكاني متكامل بمستوى عالمي، يظهر مؤشرات تطور جيدة.

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وأضاف الرئيس بوتين: "موسكو هي العاصمة، وموسكو مدينة، وفي ذات الوقت على الأغلب لم يعد من المناسب تسميتها بالمدينة".


وأشار الرئيس الروسي إلى أن، موسكو هي تكتل سكاني هائل بمستوى عالمي.
وقال بوتين: "نحن نعلم جيدا، مدى تعقيد عمليات النشاط الحياتي لمثل هذه التجمعات السكانية الضخمة. لقد قلنا في الآونة الأخيرة (ونقول هذا بفخر) إن موسكو أظهرت مؤشرات تطور جيدة للغاية، مقارنة بالتجمعات الأخرى من هذا النوع".


في وقت سابق، هنأ عمدة موسكو سيرغي سوبيانين سكان موسكو بيوم المدينة.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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