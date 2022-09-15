بوتين يشيد خلال لقائه رئيسي بتطور العلاقات مع إيران

الوكيل الاخباري- أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه اليوم الخميس بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، بالعلاقات الثنائية، مؤكدا تطورها في جميع المجالات.



وقال الرئيس الروسي إن موسكو عملت على انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، مشيرا إلى شركاء روسيا أيدوا هذه المبادرة، وأنه بقيت فقط إجراءات روتينية للحصول على العضوية الكاملة.

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وأضاف بوتين خلال لقائه رئيسي أن وفدا روسيا سيزور إيران الأسبوع المقبل، وسيضم ممثلين عن 80 شركة روسية كبيرة.



كذلك تطرق الرئيس الروسي إلى نمو حجم التجارة بين روسيا وإيران، مشيرا إلى أنه زاد بنسبة 81% العام الماضي، كما زاد بنسبة 30% أخرى في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.



من جانبه أكد الرئيس الإيراني أن طهران لن تنضم أبدا إلى العقوبات ضد روسيا.

روسيا اليوم