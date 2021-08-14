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السبت، 14-08-2021 06:56 م

بوتين يعزي أسر ضحايا حادث تحطم طائرة إطفاء روسية في تركيا

بوتين


الوكيل الإخباري - قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم طائرة إطفاء روسية في تركيا، وأودى بحياة 5 عسكريين روس و3 عاملين من وزارة الغابات التركية.

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وأكد الكرملين بأن الرئيس الروسي أرسل برقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمصرع مواطنين أتراك كانوا على متن طائرة الإطفاء الروسية.


وجاء في نص البيان "الروس مع الأتراك يكافحون جنبا إلى جنب الكارثة الطبيعية التي حلت ببلدكم، ألم فقدان الطاقم يوحدنا. أرجو أن تنقلوا عبارات العزاء والتعاطف والدعم لعائلات الضحايا وأصدقائهم، أتمنى لهم أن يبقوا صامدين بشجاعة أمام هذه المحنة".


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن طائرة الإطفاء الروسية من طراز "Be-200" تحطمت بعد استكمال مهمة إطفاء الحرائق في تركيا.


وجاء في البيان "في 14 أغسطس/آب 2021 ، في حوالي الساعة الثالثة عصرا، بعد الانتهاء من مهمة إطفاء الحرائق في جمهورية تركيا، تحطمت طائرة روسية من طراز "Be-200".


وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل 5 عسكريين روس و3 أتراك، كانوا على متن طائرة إطفاء كانت تساهم في إخماد الحرائق بولاية قهرمان مرعش في تركيا.


وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنها أرسلت لجنة إلى موقع تحطم الطائرة للوقوف على أسباب الحادث، فيما أعربت تركيا عن تعازيها للشعبين الروسي والتركي في ضحايا حادث تحطم الطائرة الروسية.


وكتب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عبر حسابه على تويتر، "تلقيت بحزن نبأ وفاة الطاقم التركي والروسي في حادث تحطم الطائرة المأساوي الذي وقع أثناء إخماد حريق في قهرمان مرعش، ونعرب عن تعازينا للشعبين التركي والروسي".


وأضاف تشاووش أوغلو أن "تضحيات الطاقم البطولية لن تُنسى".

 

سبوتنيك عربي




 




 

 


 

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