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الإثنين، 26-04-2021 12:35 م

بوتين يعزي رئيس إندونيسيا بضحايا طاقم الغواصة البحرية

بوتين


الوكيل الإخباري - أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو فيما يتعلق بغرق الغواصة في بحر بالي، بحسب موقع الكرملين على الإنترنت.

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وجاء على موقع الكرملين: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا تعازينا الحارة فيما يتعلق بغرق غواصة للقوات البحرية الإندونيسية في بحر بالي. أطلب منكم أن تنقلوا عبارات التعاطف الصادق والدعم لأسر وأصدقاء البحارة المتوفين وكل أهل بلدكم".


وأعلنت البحرية العسكرية الأندونيسية، يوم الأربعاء الماضي، عن اختفاء غواصة عسكرية على متنها 53 شخصا من جنود البحرية في البحر مقابل شواطئ بالي.


تم العثور على KRI Nanggala-402 الإندونيسية، التي اختفت في وقت مبكر من صباح يوم 21 أبريل/ نيسان 2021 ، خلال تدريب إطلاق طوربيد، في يوم 24 أبريل/ نيسان، وأعلنت إندونيسيا عن وفاة جميع أفراد طاقمها البالغ 53 فردا.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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