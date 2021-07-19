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الإثنين، 19-07-2021 09:08 م

بوتين يعلق على الوضع الديموغرافي في روسيا

بوتين


الوكيل الإخباري- أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى عوامل أدت إلى تردي الوضع الديموغرافي في روسيا خلال السنوات الأخيرة.

وقال بوتين، "للأسف ما رأيناه خلال السنوات الأخيرة كان بسبب عدد من العوامل.. وما تحدثنا عنه كثيرا هو تبعات فجوتين ديموغرافيتين متتاليتين إضافة إلى تبعات جائحة "كوفيد-19" اللعينة. وهو ما أدى إلى هذه الصورة السيئة في الولادات والوفيات".

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كما ذكر أن دائرة المشكلات العالقة في روسيا تشمل أيضا الفقر وانخفاض دخل الأسر وسوء أداء الأجهزة الدنيا من منظومة الرعاية الصحية وتهالك مباني المدارس القديمة.


ولفت بوتين إلى أنه ورغم ذلك، فإن أكثر من 3,5 مليون أسرة روسية استطاعت تحسين ظروفها السكنية العام الماضي.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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