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الجمعة، 09-06-2023 06:15 م

بوتين يعلن عن نشر الأسلحة النووية

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الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن أن بلاده ستنشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروسيا فور الانتهاء من تجهيز المنشآت الشهر المقبل.اضافة اعلان


وقال بوتين خلال اجتماع عقده مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في سوتشي الروسية:"الوضع من الناحية الأمنية مستقر، نحن نتعاون بثقة في هذا المجال، واتفقنا على المسائل الأكثر حساسية، سنبدأ على الفور الأنشطة المتعلقة بنشر أنواع الأسلحة النووية على أراضيكم، الشهر المقبل".

وفي آذار الماضي أعلن بوتين عن أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا.

 




 

 


 

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